ＡＨＣグループ [東証Ｇ] が1月16日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期の連結経常利益は前の期比17.5％減の1億2700万円になったが、26年11月期は前期比29.9％増の1億6500万円に拡大する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.5倍の4900万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.0％→2.4％に改善した。 株探ニュース