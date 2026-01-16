16日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数819、値下がり銘柄数570と、値上がりが優勢だった。 個別では日本精密がストップ高。大盛工業、パレモ・ホールディングス、ＭＥＲＦ、阿波製紙、アサカ理研は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、日本電技、松井建設、田辺工業、イチケンなど165銘柄は昨年来高値を更新。ネクスグループ、太洋テクノレックス、イメ&#12540