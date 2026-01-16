16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ135339 -18.1 49360 ２. 純銀信託 15518 -58.9 43000 ３. 日経Ｄインバ 15429 -30.05040 ４. 純金信託 13112 -33.6 22300