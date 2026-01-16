16日の朝、広島市東区の路上で、車5台が絡む事故がありました。けが人はいないということです。事故があったのは、広島市東区牛田本町の市道です。警察によると、16日午前9時15分ごろ、車5台が絡む追突事故が起きました。けが人はいないということです。追突された人「停止線で止まっていたら後ろからドンとぶつけられて、車がそこまでスリップした」現場は片側一車線の道路で、最後尾に追突した車はその後、離れた場所に停車して