ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。自身の体重について綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん胃瘻（いろう）を中心に口からも栄養補給「ゆっくりと味と香りを楽しむのです」【ＡＬＳ闘病】訪問入浴の時に月に１回体重を計るという津久井さんは、「今月は55.4ｋｇでしたこ