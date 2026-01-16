昨年12月29日〜今年1月3日の年末年始に全国で発生した山岳遭難件数は53件（前年同期比1件増）で、遭難者数は69人（同2人増）だったことが16日、警察庁のまとめで分かった。いずれも統計が残る2003年以降で最多だった。死者は前年と同じ4人で、行方不明者は2人（同1人減）、負傷者は23人（同6人増）だった。遭難者のうち、登山届の提出が確認できたのは9人だった。警察庁は登山届の提出や十分な装備を呼びかけるとともに「雪崩