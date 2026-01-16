NBA下部Gリーグのクリッパーズ戦前に練習するブルズの河村勇輝（左）＝15日、米カリフォルニア州オーシャンサイド（共同）米プロバスケットボールNBAのブルズと、最高峰リーグで一定数出場可能なツーウエー契約を結んだ河村勇輝が15日、カリフォルニア州オーシャンサイドで行われた下部Gリーグのクリッパーズ戦で今季公式戦初出場した。途中出場で15分49秒プレーして2得点、7アシスト。チームは131―104で勝った。河村は昨年7