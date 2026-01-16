ミュージシャンのＤＡＩＧＯが１６日放送のテレビ朝日系「ＤＡＩＧＯも台所〜きょうの献立何にする？〜」に出演。芸能界で唯一自身を「お兄」と呼ぶイケメン俳優を明かした。この日、ゲストとして登場したのは、かねて親交のある俳優・高橋光臣。ＤＡＩＧＯは「光臣とはほんとに長くて。長いよね、もう」としみじみ話すと、高橋も「２０１７年ぐらいにドラマで共演して、そっからなんですよ」と知り合ったきっかけについて明か