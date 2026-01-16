◆大相撲▽初場所６日目（１６日、両国国技館）西三段目７２枚目・龍葉山（時津風）が、西三段目７０枚目・古田（二所ノ関）を寄り切って、３連勝とした。この日は東海道本線内で発生した停電の影響で、今朝の常磐線の一部列車に遅れや運休が出た。茨城県内に部屋を構え、常磐線を利用する二所ノ関部屋と式秀部屋の一部の力士が取組時間に間に合わず、取組を遅らせる対応がされていた。龍葉山の取組も相手の古田が時間に間