２３年の３冠牝馬リバティアイランドの半妹で白菊賞４着のコニーアイランド（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）は予定していたクイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京）を見送り、チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神）を目標にすることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが１月１６日、ホームページで明らかにした。同馬は現在、滋賀県のノーザンファームしがらきへ放牧に出されている。