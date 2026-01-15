創業50周年を迎えた美容室ブランド「Silkhouse(シルクハウス)」および「Claude MONET(クロード・モネ)」が、新春企画として独自の「品質証明キャンペーン」を実施する。サロン専売ヘアケア製品のシャンプー・トリートメントやマスクを対象に利益を度外視した破格値で提供し、プロユース品質の高さを試して実感してもらうことを主眼にしたキャンペーンとなっている。実施期間は1月31日(土)までで、対象店舗での実施となり、ECサイト