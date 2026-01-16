浜岡原発再稼働に向けたデータ不正操作問題をめぐり、中部電力の林欣吾社長はきょう付けで、電気事業連合会の会長職を辞任することを明らかにしました。 【写真を見る】中部電力･林欣吾社長 電気事業連合会の会長職を辞任 浜岡原発の“データ不正操作問題”発覚で ｢原因究明などに専念｣ 中部電力の林社長は、大手電力会社10社でつくる電気事業連合会の会長を務めていていますが、午後2時から開かれた電気事業連合会