2026年2月6日、TWICEの３人組ユニットMISAMOとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが贈る“一生忘れられない”春のスペシャルイベント『ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト』の開催が決定！新作アルバム｢PLAY｣より｢Confetti｣の世界初披露が予定されています。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニ春×MISAMOスペシャル・プロムナイト』 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユニバーサル･スタジオ･