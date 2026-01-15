県庁通商店街振興組合とSATORUは、商店街の新たな活性化モデルとして「LSS Fandom Project」を発起し、1月24日(土)にお披露目イベントを開催する。存続が厳しい商店街の課題解決に挑戦地方には当たり前のようにたくさん点在した“商店街”だが、現代では人口減少やネットショップの普及、大型ショッピングモールの進出など多岐に渡る起因により、全国的に存続が厳しいのが現状だという。そして、福島県福島市の県庁前に位置する「