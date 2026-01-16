阪神・森下翔太外野手が16日、沖縄県宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」でロッテ・西川、中日・上林とともに自主トレを公開した。室内でのトレーニングを中心に約6時間、汗を流した。この日はWBCに向けた侍ジャパン招集メンバーの一部が新たに発表され、森下も名を連ねた。「まずうれしい。ワクワクもありながら、不安もあって。今はそんな感じです」と心境を語った。前回大会は観戦していた側。「相当