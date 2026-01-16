「2025年度東京競馬記者クラブ賞」（スポニチなど加盟16社）の表彰式が1月17日（土曜）の中山競馬の昼休み（4R終了後）にウイナーズサークルで行われる。表彰式には「東京競馬記者クラブ賞」を受賞した戸崎圭太騎手（45）と「東京競馬記者クラブ賞特別賞」を受賞したフォーエバーヤング（牡5＝矢作）の関係者を代表して、管理する矢作芳人調教師（64）が出席予定になっている。東京競馬記者クラブ賞を受賞した戸崎騎手はダノ