[caption id="attachment_1513594" align="aligncenter" width="600"] 単品メニュー「白子塩焼き」のイメージ[/caption]本場下関では昔から「ふぐ」のことを、ふく(福)として縁起をかつぐため「ふく」と呼ぶ。下関春帆楼阿倍野店および東京店では、冬の味覚の王様と称される「ふくの白子」を満喫できる「白子祭り」を開催する。毎年好評のイベントで、今年も旬の時期である1月〜3月の期間限定開催。ふくの白子は、オス一匹から一対