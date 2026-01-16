始発から運転を見合わせていたJR山手線と京浜東北線は午後1時ごろ全線で運転を再開しました。16日始発から運転を取りやめていた山手線と京浜東北線は、午後1時ごろ相次いで全線で運転を再開しました。JR東日本によりますと16日午前4時前、始発電車を動かすために電気を流したところ、品川駅と新橋駅の間で送電が出来ず、山手線と京浜東北線は運転を見合わせました。田町駅付近では、16日未明、終電の後、工事のため送電を停止して