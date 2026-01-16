お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が16日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。新たに始めたという趣味を披露した。岩井は「5カ月前ぐらいから習い始めたんですけど」と切り出し、「絞め技とか関節技とか。柔術って、柔道の寝技みたいな。固める技をいろいろ習ってできるようになった」と明かした。しかし「寝技への持って行き方を習ってないんで、相手に（あらかじめ）寝てもらうしかな