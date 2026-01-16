インフルエンザ感染者数の推移厚生労働省は16日、全国約3千の定点医療機関から5〜11日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計3万9996人で、1機関当たり10.54人だったと発表した。前週比1.02倍で、ほぼ横ばいだった。全国平均で警報レベルとされる1機関当たり30人を下回るのは3週連続。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは宮崎の31.32人。鹿児島23.51人、高知20.29人が続いた。少なかったのは、北海