新たに「宿泊税」を導入する自治体が増えています。1月の宮城県仙台市を皮切りに、北海道、栃木県、岐阜市、熊本市など、過去最多の26もの自治体が導入を決めています。なぜ今「宿泊税」が必要なのでしょうか？航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏に聞きます。【写真を見る】なぜ？「宿泊税」各地で導入ラッシュ京都では最大“1万円” 問われる効果と使い道を専門家に聞く【ひるおび】相次ぐ「宿泊税」効果と使い道は？「宿泊税