片岡愛之助（53）が16日、都内で、新作歌舞伎「流白浪燦星（ルパン三世）」の第2弾、「流白浪燦星碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（3月5〜27日、東京・新橋演舞場ほか）の会見に出席した。愛之助は流白浪燦星、石川五ェ門の2役を、会見に同席した中村米吉（32）は瀬織姫を演じる。4月に名古屋・御園座、9月に京都・南座、来年2月には福岡・博多座でも上演される。愛之助は「第1弾を作った時は、手探りのまま始まって、出来