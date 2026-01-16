ファミリーマートは、3月1日付で代表取締役社長に小谷建夫（おだに・たつお）氏が就任すると発表した。現社長の細見研介氏は2026年2月末で退任する。小谷氏は1964年6月17日生まれ、京都市出身。大阪大学経済学部を卒業後、1988年に伊藤忠商事へ入社。ブランドマーケティング第一部長を経て、2017年にレリアン社長、2022年にはエドウイン社長を務めた。2023年から伊藤忠商事第8カンパニープレジデントに就任し、ファミリーマー