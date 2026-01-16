パラタ・エアは、大阪/関西〜ソウル/仁川線を1月19日に開設する。1日1往復を運航する。機材は168席を配置したエアバスA320型機を使用する。所要時間は大阪/関西発が2時間10分、ソウル/仁川発が1時間50分。パラタエアは、旧フライカンウォンで、2023年に運航停止・破産後に、Winixが取得し改称した。2025年9月30日に韓国国内線の運航を再開した。これにより同路線は、ピーチ、アシアナ航空、大韓航空、チェジュ航空、エアソウル、エ