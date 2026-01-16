ソフトバンクは、16日早朝に完了した回線認証の緊急メンテナンスを再度開始した。終了時刻は未定。 これによりアプリ「My SoftBank」などが、再び利用できなくなっている。また、各ブランドのWeb版の会員サポートページ「My SoftBank」や「My Y!mobile」「My Menu」への回線認証での自動ログインができなくなっており、IDとパスワードでログインする必要がある。 このほか、住所変更とeSIM再発行