能登半島地震のあとに避難生活による心身の負担などが原因で亡くなった4人について、石川県は15日、災害関連死に認定することを決めました。石川県は遺族からの申請を受け、災害関連死について医師と弁護士からなる審査会で判断していて、15日開いた40回目の会合で、14人を審査しました。このうち、七尾市の2人と輪島市と能登町それぞれ1人の合わせて4人を災害関連死に認定することを決めました。一方、今回の審査では8人について