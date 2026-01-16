佐世保市のハウステンボスで、冬限定のイルミネーションイベント「白銀の世界」が今年、フィナーレを迎えます。 ハウステンボスのヨーロッパの街並みを、真っ白なイルミネーションが包み込むイベント「白銀の世界」。 2019年以降、毎年 冬に開催していて、これまでにあわせて約211万人が訪れています。 （福岡から） 「(白銀の世界には）何回も数えきれないくらい来ている。真っ白のイルミ