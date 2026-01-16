大相撲初場所6日目、東幕下11枚目で金沢市出身の炎鵬は下手出し投げで勝ちました。3連勝とし、勝ち越しに王手です。炎鵬は、先の九州場所で6勝1敗と勝ち越し、今場所は番付を上げて臨んでいます。藤壮大との一番、炎鵬は左を差して肩すかしなど技を繰り出すものの残されます。それでも、今度は右を差して左は前まわしを取る体勢になってから、左の出し投げが見事に決まりました。炎鵬は負けなしの3連勝です。炎鵬は首を故障し2023