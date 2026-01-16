プロ野球・巨人の岸田行倫選手がWBCへの思いを述べました。16日に自主トレを行った岸田選手。練習後報道陣の取材に応じ、WBCに関する質問にも答えました。岸田選手は2025年3月に行われたオランダとの強化試合でトップチーム初選出。スタメンマスクをかぶると、タイムリーヒットで得点にもつなげ勝利に貢献しました。さらに2025年11月の韓国との強化試合では代打で勝ち越し3ランを放つ活躍をしました。侍ジャパンはこの日第2弾のメ