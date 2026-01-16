スキー場のリフト設備を点検するドローン。右下は格納ドック＝16日、栃木県那須塩原市栃木県那須塩原市のスキー場で16日、ドローンを自動飛行させ、リフト設備を撮影して人工知能（AI）が点検する技術検証のための実証事業があった。県が支援しており、人手不足や高齢化問題に対応し、点検の効率化につなげる狙い。氷点下や山の複雑地形での運用手法を確立し、全国のスキー場へ展開可能なモデル構築を目指す。スキー場「ハンタ