東京・赤坂に、フランス料理と和食を融合したコース料理を提供する外食店「仁饗の香 赤坂」が2025年12月9日にオープンした。赤坂駅から徒歩圏内に立地し、カウンター5席と個室を中心とした少席制・完全予約制でディナー営業を行う。同店は、和の意匠を取り入れたカウンターキッチンを設け、調理の仕上げ工程を客の目の前で行う構成とした。天井には網代を用い、内装には組子や襖絵、金箔和紙などの素材を採用している。メニューは2