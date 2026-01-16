侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１６日、都内で３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人を追加発表し、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）らが選出された。この日の発表は都内で午前中に行われた。ＪＲ山手線、京浜東北線等が停電の影響により運転を見合わせていた影響で報道陣も翻弄（ほんろう）され、指定されていた時間に間に合わない記者も続出