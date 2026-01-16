吉川幸造医師（高松市立みんなの病院提供） 高松市立みんなの病院で外科医長を務める吉川幸造医師が、ロボット支援手術（ダヴィンチ手術）における大腸がんの指導医として認定されました。 吉川医師は消化器外科と内視鏡外科（ロボット）が専門で、2020年10月、ロボット支援胃がん手術の指導資格を取得しました。胃がんと大腸がんの両分野で指導医資格を持つのは、香川県で初めてです。 ロボット支援手術は開腹手術と比