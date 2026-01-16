岡山県教育委員会岡山・北区内山下 岡山県教育委員会は、2027年度の公立学校教員採用試験で、1次試験での個人面接を廃止します。受験の負担軽減を図り、志願者の増加を目指します。 岡山県教委によりますと、教員採用試験の倍率は低下傾向にあり、2026年度の最終倍率は3.5倍と、2017年度以降で最も低くなっています。 個人面接の廃止により、講師経験者らが対象の特別選考を除いて、1次試験は各教科の専門試験と教職教