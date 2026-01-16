7人組グローバルグループ・ENHYPEN（JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI）が、16日リリース（※日本発売日は21日）の7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』より、タイトル曲「Knife」のミュージックビデオ（MV）を公開した。【MV動画】ENHYPENが“ドーパミン中毒”なヴァンパイアにMVは、タブーを破り指名手配された7人のヴァンパイアが街に現れたという、緊迫したニュース速報から幕を開ける。映像では、