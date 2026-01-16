野球殿堂博物館は15日、2026年野球殿堂入り通知式を開催し、競技者表彰エキスパート表彰で栗山英樹氏が野球殿堂入りとなりました。栗山氏は「まさかテスト生でプロ入りした自分がこういった長きにわたって野球ができると思っていませんでした」と感慨深げに話します。栗山氏には各時代に憧れの選手がいます。小学校時代には「ONコンビ」と日本を席巻した王貞治氏と長嶋茂雄氏。そして中学校時代には甲子園で活躍し、当時東海大相模