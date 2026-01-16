¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ§¶á¡Ê52¡Ë¤Î"Âç¿ÆÍ§"¤Ç³°¸«¤¬¤¦¤êÆó¤Ä¤Î¼«¾ÎÂçÊª±é²Î²Î¼ê¡¦¿åÃ«Àé½Å»Ò¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª½÷Í¥¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·´Ú¹ñ¸ø±é¤ò´Ñ·à¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¤è¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¿åÃ«¡£¡ÖÀé½Å»Ò°ìºÂ¤Î郄¶¶¤Ò¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÅòÇÌÇÌ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¡ÈÀé½Å»Ò°ìºÂ¡É¤Î½÷Í¥¡¦¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸µ¡ÖÏÂµí¡×ÀîÀ¾¸­»ÖÏº¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿