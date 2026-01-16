超特急のタクヤとしても活躍する俳優・草川拓弥（３１）が１６日、都内で「スカルプＤまつ毛美容液」ブランドアンバサダー就任＆新ＷＥＢＣＭ発表会に登壇した。アンバサダー就任記念の巨大名刺を渡されると「大きくないですか！？」と驚きつつ「普段、名刺を持つことはないのでスゴくうれしい。（家で）一番目立つところに飾りますよ」と笑顔だ。その後は新年の縁起物としてダルマの右目への目入れと、商品にちなんでまつげ