三菱商事は１６日、米国のエネルギー開発会社「エーソン・スリー」などを買収すると発表した。買収総額は約７５億ドル（１・２兆円）に上り、同社にとって過去最大のＭ＆Ａ（企業の合併・買収）額となる。脱炭素への移行期に適したエネルギーとして注目される天然ガス事業を拡大し、収益力向上を図る。エーソンは、米テキサス州とルイジアナ州にまたがるヘインズビル盆地で天然ガス開発を手がけている。