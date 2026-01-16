オリジナルデザインの大迫力オーバーフェンダーがポイントさまざまな自動車大学校の学生が作る、斬新なアイデアに溢れたカスタムカーも、「東京オートサロン」の楽しみのひとつです。東京都葛飾区にある専修学校の東京自動車大学校が2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催された「東京オートサロン（TAS）2026」で展示した「TAUS-HFRS」も、学生らしい豊かな発想で製作されたモデルです。TAUS-HFRSのテーマは「令和の