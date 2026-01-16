SSが「モビリティ拠点」へ進化、取り扱うのはmibot。維持費は驚異の「1km約1.8円」2026年1月16日、出光興産とKGモーターズは業務提携契約を締結したと発表しました。これにより、2026年4月から東京と広島の一部の給油所（サービスステーション）「アポロステーション」にて、KGモーターズが手掛ける1人乗り小型EV「mibot」の販売サポートや車両整備などの実証トライアルが開始されます。【画像】超カクカク！ これが「110万円