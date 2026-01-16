私（義母）は夫と2人暮らし。息子のマサヒロは結婚をして、ウチから新幹線で3時間ほど離れた場所でお嫁さんのユリさんと孫のリクトと暮らしています。リクトは私たち夫婦にとってかけがえのない宝物！しかし私たちが何かしてあげるたび、息子夫婦はグチグチ文句を言ってきました。やがて息子夫婦が感染症の影響で帰省しなくなって3年。息子に久しぶりに電話して「次はいつ来るの？」と声をかけたら、「行かないよ」と言われてし