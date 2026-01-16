イッセー尾形が２３日に東京で開幕する舞台「チェーホフの奏でる物語」に出演する。米劇作家ニール・サイモンがロシアの大作家チェーホフに触発されて書いたオムニバス形式の作品。尾形が得意とするシニカルな一人芝居とは、どこか違うのだろうか？（編集委員祐成秀樹）上演作は１９７３年にサイモンが「ザ・グッド・ドクター」という題名で発表した戯曲だ。チェーホフの短編小説に想を得た「家庭教師」「手術」「誘惑」など