【モデルプレス＝2026/01/16】YouTuber・さくらが1月15日、自身のInstagramを更新。平成メイクで撮影したプリクラを公開した。【写真】20歳人気YouTuber「ギャル感MAX」アニマル柄キャミ＆平成メイクで平成プリ◆さくら「平成メイク」で撮影のプリクラ披露さくらは「平成メイクして平成プリ」と記し、プリクラ写真を投稿。「ファンデはいつもより2トーン暗く、リップはグロスだけでカラコンはベイビーギャルにした」と説明し、陶器