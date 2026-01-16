中国のシューゲイズ／ドリームポップバンド、Strawberry Lustのボーカルであり、その美学を統べるヴィジュアルデザイナーのLaora Gein(ラオラ・ゲイン）が初のDJ来日。ヨツドメノディ、青い薔薇、FOnBA等を迎えて下北沢THREEにて2/22ライブ＆DJイベントを開催する。出演には、京都を中心に活動しシューゲイザー、オルタナティブロック、ポストロックなどに影響されたサウンドにVo.星来の繊細で力強い、澄んだアルトボイスが融合す