Ｊ１千葉は１６日、千葉市内で練習を公開した。９日に始動してからちょうど１週間。選手はフィジカルコンディションを高めることに重点を置いたトレーニング中心に行い、最後はミニゲームで汗を流した。加入２年目のＦＷ石川大地はＪ１初挑戦のシーズンを迎える。「やれる自信はある。Ｊ１の舞台でどれくらいできるのか楽しみ」と胸を張った。昨季は熊本から移籍初年度で１０得点３アシストを記録し、チーム１７年ぶりのＪ１