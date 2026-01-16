阪神の森下翔太外野手が１６日、沖縄県・宜野座村の「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で自主トレを公開した。同じトレーニング施設に通う、ロッテ・西川や中日・上林らとフリー打撃などで約６時間汗を流した。この日の正午には、侍ジャパンの招集メンバー第２弾が発表され、森下もそこに名を連ねた。初となるＷＢＣ出場に「まずうれしいっていうのと、ワクワクもあり、不安もあり…今はそんな感じです」と率直な思