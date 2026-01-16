子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡制作のフジテレビ系教育番組「テレビ寺子屋」。２月１日の放送は医師で作家の鎌田實さんの「アレアレ症候群からの脱出」を放送（テレビ静岡は前６時３０分）する。諏訪中央病院名誉院長の鎌田さんは地域医療に携わる傍ら、イラクや東日本の被災地支援にも取り組み、「がんばらない」「大・大往生」など著