【メルボルン（オーストラリア）１６日＝吉松忠弘】予選を突破し、４大大会自身初の本戦入りを果たした世界ランキング１４０位の坂詰姫野（橋本総業）の１回戦は、日本時間１８日午前１１時開始の８番コート第１試合に組み込まれた。坂詰は、１回戦で、同８３位のキャサリン・マクナリー（米国）と対戦する。両者は初対戦だ。坂詰は、１５日に行われた予選決勝で、第１セットを失ってから逆転勝ち。２時間５１分の接戦を制する