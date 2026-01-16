グラビアデビューを果たした元レースクイーンの湊川えりか（33）が16日までにインスタグラムのストーリーズを更新。一部から寄せられるダイレクトメッセージ（DM）に不快感をあらわにした。湊川は「【お知らせ】私はオス共が思うようなインフルエンサーではありません」と切り出し、「自身の立場や肩書きを利用した仕事とプライベートを混同したDMには一切対応しません」と明言した。続けて「繰り返し行われた場合はブロックさせて